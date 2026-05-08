Collocate le torri faro allo stadio Esseneto Miccichè | Opera storica

Da ieri sono iniziati i lavori di installazione delle quattro torri faro allo stadio comunale Esseneto di Agrigento. Le operazioni riguardano il posizionamento delle strutture di illuminazione sul campo, senza che siano stati segnalati ritardi o complicazioni. Il progetto prevede il completamento delle torri faro per migliorare l’illuminazione dell’impianto, che sarà oggetto di attenzione anche da parte delle autorità locali.

Sono in corso da ieri i lavori di posizionamento delle quattro torri faro dell'impianto di illuminazione dello stadio comunale Esseneto di Agrigento. La struttura, simbolo dello sport agrigentino, rappresenta anche un presidio strategico per la protezione civile comunale, individuato come.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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