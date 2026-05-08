Colazioni d' Arte | incontri all' Hotel Bristol Palace alla scoperta dei musei genovesi
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L’Hotel Bristol Palace torna a essere il salotto di Genova, riaffermando la sua storica vocazione di crocevia di idee e luogo d'incontro di cultura aperto alla città. È con questo spirito che nasce “Colazioni d’arte”, un format inedito ideato dallo storico hotel genovese per trasformare la prima.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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