Dopo aver partecipato alla Final Four di Torino, il libero ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato per intraprendere una carriera da dirigente. Con un passato ricco di successi con la squadra di Perugia, ha dichiarato di aver contribuito a scrivere una parte importante della storia del club. La decisione segna la fine di una carriera lunga e ricca di traguardi, pronta ora a una nuova fase professionale.

Ha attraversato l’evoluzione della pallavolo rimanendo sempre un punto di riferimento per tutti i compagni. A 41anni è però arrivato il momento di farsi da parte. Massimo Colaci ha chiuso la sua lunga esperienza in Superlega da vincente e ora, come le rockstar, alle Final Four di Champions League a Torino è pronto a regalare due estratti di una lunga storia d’amore con la pallavolo. Colaci, come sta dopo aver vinto il terzo scudetto con Perugia, il sesto in carriera? “Vivo una sensazione di pace. Quando cala l’adrenalina escono i vari dolori: ginocchia, polsi e gambe ma prende il sopravvento la felicità per il traguardo raggiunto. È bellissimo”.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Colaci chiude con la Champions: "Ho fatto la storia con Perugia"

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