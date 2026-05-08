A Cogne, il ponte di Chevril torna percorribile grazie a interventi rapidi che hanno eliminato il blocco notturno. Da oggi, gli orari del senso unico alternato subiranno modifiche, permettendo un flusso più regolare del traffico. I lavori tecnici continueranno fino a metà giugno, coinvolgendo interventi di sistemazione e manutenzione. La strada sarà interessata da attività che richiederanno l’attenzione degli automobilisti durante tutto il periodo.

? Punti chiave Come cambieranno gli orari del senso unico alternato da oggi?. Perché i lavori tecnici proseguiranno fino a metà giugno?. Quali interventi strutturali sono necessari sul versante del ponte?. Chi gestirà la viabilità durante le prossime fasi di cantiere?.? In Breve Senso unico alternato previsto dalle 6 alle 18 fino al 15 maggio.. Lavori di consolidamento versante e ripristino arco 1959 previsti fino a metà giugno.. Assessore Davide Sapinet conferma interventi tecnici per la sicurezza della struttura permanente.. Nuove limitazioni alla viabilità previste per la messa in sicurezza delle spalle sinistra.. Il Comune di Cogne ha revocato la chiusura notturna del ponte di Chevril prevista per le ore 21 di giovedì 7 maggio, grazie alla conclusione anticipata dei lavori di smontaggio della struttura Bailey.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cogne, ponte di Chevril: via il blocco notturno grazie ai lavori rapidi

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