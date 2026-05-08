Cnn il Pentagono pubblica documenti segreti sugli extra-terrestri

Il Pentagono ha reso pubblici alcuni documenti classificati riguardanti incontri e oggetti non identificati. La decisione segue le dichiarazioni dell'ex presidente statunitense, che aveva annunciato l’intenzione di divulgare informazioni su presunti avvistamenti di veicoli extraterrestri. I documenti, ora accessibili al pubblico, contengono dettagli su osservazioni militari e analisi di fenomeni aerei non spiegati. La pubblicazione ha suscitato l'interesse di media e addetti ai lavori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Dopo che lo scorso febbraio il presidente Usa Donald Trump aveva annunciato l'intenzione di ordinare alle agenzie federali di "identificare e pubblicare" i dossier riguardanti extraterrestri e Ufo, il Pentagono ha poi pubblicato il primo lotto di documenti segreti che attestano avvistamenti di oggetti volanti non identificati. Alcuni, addirittura, risalenti agli Anni '40. "Mentre le precedenti amministrazioni non sono state trasparenti su questo argomento, con questi nuovi documenti e video, il popolo può decidere da sé. Che diavolo sta succedendo? Divertitevi" ha scritto il tycoon sulla piattaforma Truth Social. Trump aveva attaccato Barack...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cnn, il Pentagono pubblica documenti segreti sugli extra-terrestri Trump annuncia pubblicazione dei file su UFO Notizie correlate Cnn, il Pentagono pubblica documenti sugli UfoDopo che lo scorso febbraio il presidente Usa Donald Trump aveva annunciato l'intenzione di ordinare alle agenzie federali di "identificare e... Leggi anche: Il Pentagono rilascia i primi documenti sugli UFO Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Google stringe un accordo con il Pentagono. La protesta dei dipendenti: L'intelligenza artificiale non sia usata in modo disumano; Financial Times: Google difende il contratto dell’Ia con il Pentagono dopo le proteste interne; Intelligenza artificiale, ecco la giravolta Trump sul controllo pubblico; Teheran resiste al blocco di Hormuz con tagli alla produzione di petrolio. Cnn, il Pentagono pubblica documenti sugli UfoDopo che lo scorso febbraio il presidente Usa Donald Trump aveva annunciato l'intenzione di ordinare alle agenzie federali di identificare ... iltempo.it Il Pentagono pubblica i primi X file sugli UfoGli appassionati di fantascienza che si aspettavano di vedere svelata finalmente l'esistenza di vita extra terrestre resteranno delusi. Tuttavia la divulgazione, da parte del Pentagono, di oltre 160 d ... ansa.it Sledujte pátecní K veci ve 12:30 na CNN Prima NEWS. x.com Segui il live: https://www.ilsole24ore.com/art/cnn-l-iran-dovrebbe-rispondere-proposta-usa-oggi-AI0dP7uC #MedioOriente #Libano #Unifil #IlSole24Ore - facebook.com facebook