Il consiglio di amministrazione di Eni ha confermato Claudio Descalzi come amministratore delegato e direttore generale durante la riunione del 7 maggio 2026. La nomina proseguirà fino al 2029, confermando la sua posizione di vertice dell’azienda energetica per il prossimo quadriennio. La decisione è stata presa all’interno delle consuete riunioni periodiche del consiglio, senza annunci pubblici di altri dettagli.

Con la riunione del consiglio di amministrazione del 7 maggio 2026, Claudio Descalzi è stato confermato amministratore delegato e direttore generale di Eni. Il CdA gli ha conferito i pieni poteri di amministrazione della società. La sua riconferma era stata annunciata ad aprile 2026 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Mimit, e successivamente ratificata dall’assemblea degli azionisti con il voto favorevole del 51,38% del capitale rappresentato. Chi è Claudio Descalzi. Nato a Milano, Descalzi si è laureato in Fisica nel 1979 presso l’Università degli Studi di Milano, per poi iniziare la sua carriera in Eni nel 1981 come ingegnere di giacimento.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Claudio Descalzi amministratore delegato Eni fino al 2029, via al quinto mandato

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