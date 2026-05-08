Class action sulla Tangenziale | Noi Consumatori contesta i disservizi

Una class action è stata avviata da un’associazione di consumatori contro la società che gestisce la Tangenziale, in seguito a segnalazioni di disservizi. I rappresentanti legali affermano di aver raccolto prove riguardanti problemi di sicurezza negli svincoli e irregolarità nel servizio. La causa si concentra sui possibili effetti di un fatturato di circa 70 milioni di euro sulla qualità e sulla sicurezza delle infrastrutture.

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? Domande chiave Come influiscono i 70 milioni di fatturato sulla sicurezza degli svincoli?. Quali prove porteranno gli avvocati in tribunale contro la società gestrice?. Perché il traffico da Agnano a Corso Malta danneggia la salute pubblica?. Chi riceverà i rimborsi grazie alla class action di Noi Consumatori?.? In Breve Fatturato gestore 2024 pari a 70 milioni di euro con 7 milioni di auto mensili.. Traffico bloccato tra Agnano e Corso Malta causa inquinamento e danni economici locali.. Pisani denuncia malfunzionamenti caselli e svincoli nonostante i pedaggi pagati dai cittadini.. Azione legale mira a tutelare pendolari per mancanza di sicurezza e fluidità viaria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Class action sulla Tangenziale: Noi Consumatori contesta i disservizi Notizie correlate Noi Consumatori contro la Tangenziale di Napoli: "Disservizi nonostante 70 milioni di fatturato"Code, caselli chiusi o non tutti funzionanti, disagi quotidiani agli svincoli, traffico spesso senza soluzione di continuità da Agnano al corso Malta. Netflix non ha intenzione di rimborsare: class action dei consumatoriSecondo l’associazione consumatori l’unico modo per gli utenti di ottenere il rimborso dalla piattaforma streaming è tramite una class action, dato... Una raccolta di contenuti Noi Consumatori contro la Tangenziale di Napoli: Disservizi nonostante 70 milioni di fatturatoL'associazione annuncia una class action per chi paga inspiegabilmente un servizio che non viene fornito come dovuto ... napolitoday.it Noi Consumatori, 'sulla tangenziale di Napoli disservizi malgrado l'alto fatturato'Il fatturato di Tangenziale di Napoli, su cui transitano ogni mese circa 6,5-7 milioni di auto al mese, nel 2024 è stato di circa 70 milioni di euro, numeri che non consentono più di accettare i quot ... ansa.it