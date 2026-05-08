Clandestini portati al centro rimpatri

Con l’avvicinarsi della stagione estiva e l’aumento previsto di turisti, sono stati portati al centro di rimpatri diversi migranti irregolari catturati nelle ultime settimane. Le operazioni sono state condotte dalle forze dell’ordine, che hanno identificato e accompagnato i soggetti in questione presso la struttura dedicata. Nessun dettaglio sui numeri o sulle modalità specifiche delle operazioni è stato reso pubblico.

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In vista dell’approssimarsi della stagione estiva ed il fisiologico afflusso di turisti, nonché della maggiore presenza di cittadini nel centro urbano e nelle principali località costiere, la questura di Fermo ha predisposto un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato a garantire la sicurezza dei cittadini e rafforzare l’azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa. L’attività della polizia si è concentrata, in particolare, nelle aree della provincia note per disagio e microcriminalità, con un’intensificazione dei controlli nelle zone ritenute più sensibili. Sono stati effettuati posti di controllo, verifiche presso esercizi pubblici e luoghi di aggregazione, pattugliamenti dinamici e accertamenti mirati che hanno consentito il controllo di 132 veicoli e l’identificazione di 162 persone.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Clandestini portati al centro rimpatri Notizie correlate Leggi anche: Piantedosi stronca il business dei ricorsi farlocchi pro-clandestini e spinge i rimpatri Leggi anche: Migranti, sinistra e toghe rosse fuori gioco, sui clandestini l’Europa sposa la linea Meloni: si agli hub in Paesi terzi e rimpatri sicuri Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Clandestini portati al centro rimpatri; Via vai sospetto e incontri clandestini | sei denunciati per atti osceni vicino all’Ikea. Clandestini portati al centro rimpatriIn vista dell’approssimarsi della stagione estiva ed il fisiologico afflusso di turisti, nonché della maggiore presenza di cittadini nel ... ilrestodelcarlino.it