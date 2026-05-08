Cjant a la Tor 13 eventi diversi per altrettanti comuni con il Torre come filo conduttore

A partire da quest’anno, il territorio che si estende lungo il corso del fiume Torre ospita un ciclo di tredici eventi dedicati a diverse comunità locali. Questi appuntamenti coinvolgono singoli comuni e si concentrano su temi legati al paesaggio, alla memoria storica, alla musica, alla cultura friulana e alle attività produttive della zona. Il programma mira a creare un racconto collettivo attraverso incontri, passeggiate e iniziative che riflettono le identità delle comunità coinvolte.

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Un percorso diffuso che segue il corso del Torre intrecciando paesaggio, memoria, musica, cultura friulana e mondo produttivo, trasformando il territorio in un racconto collettivo fatto di incontri, cammini e identità condivise. Partirà ufficialmente il suo viaggio il 16 maggio a Chiopris Viscone.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Maggio Metropolitano: decima edizione, con spettacoli ed eventi gratuiti. Il calendario con gli eventi nei comuniDieci anni di chilometri percorsi, di note diffuse tra piazze, chiese e teatri di provincia, ma anche nei cortili, nelle biblioteche, nei cinema e... Il filo conduttore: la mostra di Rachele MaterialeCosa: Il filo conduttore – L’essenza del legame, mostra personale d’arte a cura dell’artista Rachele Deborah Materiale. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Cultura: Anzil, Cjant a la Tor esprime creatività e identità locale; Cultura, Anzil (Fvg): Cjant a la Tor esprime creatività e identità locale. Cultura: Anzil, Cjant a la Tor esprime creativitÃ e identitÃ localeIl fiume Torre spunto di dialogo tra musica, sport, paesaggio Udine, 7 mag - Cjant a la Tor rappresenta un esempio concreto di come la cultura possa diventare infrastruttura ... ilgazzettino.it Notizie dalla GiuntaUdine, 7 mag - Cjant a la Tor rappresenta un esempio concreto di come la cultura possa diventare infrastruttura di comunità, capace di unire identità, creatività e territorio attraverso la lingua fr ... regione.fvg.it CJANT A LA TOR”: un viaggio culturale lungo il fiume Torre “ È stato presentato “CJANT A LA TOR: cultura, creatività e produzione in dialogo con il fiume Torre”, il nuovo progetto dell’Istitût Ladin Furlan “Pre Checo Placerean”, sostenuto dalla Regione FVG e d - facebook.com facebook