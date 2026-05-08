Cjant a la Tor 13 eventi diversi per altrettanti comuni con il Torre come filo conduttore
A partire da quest’anno, il territorio che si estende lungo il corso del fiume Torre ospita un ciclo di tredici eventi dedicati a diverse comunità locali. Questi appuntamenti coinvolgono singoli comuni e si concentrano su temi legati al paesaggio, alla memoria storica, alla musica, alla cultura friulana e alle attività produttive della zona. Il programma mira a creare un racconto collettivo attraverso incontri, passeggiate e iniziative che riflettono le identità delle comunità coinvolte.
Un percorso diffuso che segue il corso del Torre intrecciando paesaggio, memoria, musica, cultura friulana e mondo produttivo, trasformando il territorio in un racconto collettivo fatto di incontri, cammini e identità condivise. Partirà ufficialmente il suo viaggio il 16 maggio a Chiopris Viscone.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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