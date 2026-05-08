Cittanova | 2,3 milioni per strade e l’ex carcere | arrivano i fondi

A Cittanova sono stati assegnati 2,3 milioni di euro destinati ai lavori di miglioramento delle strade e alla riqualificazione dell’ex carcere. Restano da chiarire come verranno suddivisi i fondi tra i vari interventi e quali attività saranno realizzate nell’area dell’ex penitenziario. Le risorse sono state pubblicamente confermate, ma ancora non sono state comunicate le modalità di distribuzione e i dettagli dei progetti in programma.

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? Domande chiave Come verranno ripartiti esattamente i fondi per le strade?. Quali interventi specifici attenderanno l'ex carcere di Cittanova?. Chi gestirà operativamente i cantieri per evitare ritardi burocratici?. Come cambierà la sicurezza stradale dopo i nuovi lavori di bitumazione?.? In Breve 1,3 milioni di euro per bitumazione e sistemi di raccolta acque reflue stradali.. 1 milione di euro per manutenzione straordinaria dell'ex carcere sociale e culturale.. L'assessore Daniele Sirianni coordina l'ufficio tecnico per l'avvio dei cantieri.. Il decreto ministeriale del 7 maggio ufficializza le graduatorie dei progetti locali.. Il Comune...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cittanova: 2,3 milioni per strade e l’ex carcere: arrivano i fondi Notizie correlate Sicilia, 1,3 milioni per salvare le api: arrivano i nuovi fondiIl Dipartimento dell’Agricoltura della Regione Siciliana ha ufficializzato le graduatorie definitive per la campagna apistica 2025-2026, destinando... Provincia: 62 milioni in bilancio, i fondi per scuole e strade? Cosa sapere Il Consiglio Provinciale approva il bilancio 2025 con un risultato di 62,6 milioni di euro.