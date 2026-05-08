Ciro Solimeno si trova ora alla fase conclusiva del suo percorso a Uomini e Donne, mentre i suoi genitori sembrano sostenere Martina Calabrò come possibile scelta. Una recente segnalazione ha attirato l’attenzione, alimentando discussioni tra i fan e gli addetti ai lavori. La decisione del tronista si avvicina e le influenze esterne sembrano giocare un ruolo nel suo percorso. La scelta finale sarà annunciata nelle prossime puntate del programma.

Ciro Solimeno si avvicina alla sua scelta finale nello studio di Uomini e Donne, ma una nuova segnalazione fa discutere. I genitori del tronista avrebbero espresso una preferenza per Martina Calabrò, suscitando curiosità tra i fan del programma. Questo sviluppo potrebbe influenzare le sue decisioni, mentre il pubblico attende con ansia il momento della verità. Uomini e Donne, Gianmarco Steri conosceva già Martina De Ioannon: il retroscena che risale al 2020 Il percorso di ciro solimeno a Uomini e Donne. Il viaggio di Ciro Solimeno come tronista è stato ricco di colpi di scena. Dalla sua prima segnalazione alla redazione, il tronista ha attirato l’attenzione per le sue scelte.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Ciro Solimeno verso la scelta: i genitori preferiscono Martina Calabrò

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