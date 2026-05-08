Ciro Muro l’artista silenzioso che Napoli porta nel cuore

Ciro Muro, conosciuto anche come Murodona, è un calciatore che ha lasciato un segno nel calcio napoletano. La sua carriera si è svolta principalmente tra le squadre locali, dove ha accumulato numerose presenze senza grande clamore mediatico. Recentemente, sono emerse nuove informazioni riguardo a una vicenda legale collegata alla sua attività sportiva, portando all’attenzione dettagli che prima erano rimasti nascosti.

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In un calcio che spesso ricorda solo i campioni più celebri, la storia di Ciro Muro, per tutti Murodona, resta una delle pagine più autentiche e meno raccontate del panorama calcistico italiano. Un talento nato nei vicoli, cresciuto nel settore giovanile del Napoli, esploso all’ombra di Diego Armando Maradona, senza mai esserne oscurato del tutto. Perché Muro, classe 1964, aveva una qualità che non si insegna: la naturalezza del gesto tecnico, quella che appartiene solo ai giocatori che il pallone lo sentono davvero. Trequartista moderno prima che il ruolo diventasse di moda, Muro debutta in Serie A nell’84, ma è il ritorno dal prestito al Monopoli a consegnarlo alla stagione più importante della sua vita: il 1986-87, l’anno del primo Scudetto del Napoli.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Ciro Muro, l’artista silenzioso che Napoli porta nel cuore Notizie correlate Ciro Grassia: 9 mesi di latitanza, arrestato nel cuoreLa pioggia battente di questo lunedì 9 marzo 2026 ha accompagnato l’arresto di Ciro Grassia, il boss latitante del clan Rinaldi. Luca Forlani, l’allenatore-artista: "Spal nel mio cuore, ma zero sconti"Nel giro di una settimana, il Mesola affronterà prima la Spal in casa e poi il Mezzolara in trasferta. Contenuti e approfondimenti Napoli, l'ex Ciro Muro: «Maradona ci caricava con la musica argentina a tutto volume prima delle gare in casa»Italo Allodi nell’estate del 1986 lo riportò a Napoli, per il talento e la tecnica messa in mostra con la maglia del Pisa. Lui Ciro Muro in quella stagione dimostrò di avere i numeri giusti. Il 17 ... ilmattino.it Ciro Muro rivede Maradona seduto vicino a lui: Ho strappato il biglietto vincente della lotteriaCiro Muro oggi a 60 anni allena il Castel Volturno in Eccellenza, ma può raccontare di aver vinto il primo storico Scudetto del Napoli da riserva – il ruolo era lo stesso – di un certo Diego Armando ... fanpage.it