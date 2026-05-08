La senatrice ha dichiarato che l’Italia si trova in una fase di blocco e ha descritto l’attuale governo come un’onda nera che ostacola i diritti civili. Tra i temi principali, si parla di eventuali nuove richieste di diritti dopo le unioni civili e di come l’attuale amministrazione possa influenzare il riconoscimento della genitorialità. La discussione si focalizza sulle sfide legislative e sui possibili sviluppi futuri in materia di diritti delle persone.

? Punti chiave Quali nuovi diritti chiederà la Senatrice dopo le unioni civili?. Come influirà l'attuale governo sul riconoscimento della genitorialità?. Perché la tutela dell'identità di genere è diventata una priorità?. Chi guiderà la battaglia per il matrimonio egualitario in Italia?.? In Breve Incontro ad Alessandria organizzato dall'associazione Tessere le Identità. Celebrazione dei dieci anni dalla legge sulle unioni civili. Prossimo appuntamento con il Pride previsto per il 30 maggio. Obiettivi su matrimonio egualitario e tutela identità di genere trans. Ad Alessandria, la Senatrice Cirinnà ha denunciato l’immobilismo del Paese durante un incontro organizzato dall’associazione Tessere le Identità per celebrare i dieci anni della legge sulle unioni civili.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cirinnà: “L’Italia è ferma, il governo è un’onda nera sui diritti

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