Cipriani | Scelta folle nel giorno in cui è attesa la Madonnina
Un lungo sfogo, relegato al proprio profilo Facebook, in cui mette nero su bianco tutta la propria "preoccupazione" per quella che considera "una scelta folle". Lorenzo Cipriani (foto) sbotta: il presidente del Porto-Saragozza, di fronte alla decisione di concedere piazza della Pace al comitato ‘Remigrazione e riconquista’ nello stesso giorno in cui è attesa la processione per la discesa della Madonna di San Luca, esprime "massima preoccupazione e sdegno per questa decisione" e chiede di "spostare il presidio in altro luogo, se non è possibile vietarlo". Cipriani, per lei la scelta è inaccettabile. Ma chi ha avanzato l’ipotesi della...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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