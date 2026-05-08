Un lungo sfogo, relegato al proprio profilo Facebook, in cui mette nero su bianco tutta la propria "preoccupazione" per quella che considera "una scelta folle". Lorenzo Cipriani (foto) sbotta: il presidente del Porto-Saragozza, di fronte alla decisione di concedere piazza della Pace al comitato ‘Remigrazione e riconquista’ nello stesso giorno in cui è attesa la processione per la discesa della Madonna di San Luca, esprime "massima preoccupazione e sdegno per questa decisione" e chiede di "spostare il presidio in altro luogo, se non è possibile vietarlo". Cipriani, per lei la scelta è inaccettabile. Ma chi ha avanzato l’ipotesi della...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cipriani: "Scelta folle nel giorno in cui è attesa la Madonnina"

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