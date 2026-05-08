Cinquant’anni dell’Istituto universitario europeo mattinata fiorentina per il presidente Mattarella

In mattinata a Firenze, si sono svolte le celebrazioni per il cinquantesimo anniversario dell’Istituto universitario europeo. Alla cerimonia era presente il presidente della Repubblica, che ha partecipato alle iniziative organizzate per l’occasione. Durante l’evento sono stati presentati interventi ufficiali e attività commemorative per festeggiare il mezzo secolo di attività dell’istituto. La giornata ha coinvolto studenti, docenti e rappresentanti istituzionali.

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FIRENZE – In occasione delle celebrazioni per il 50esimo anniversario dell’ Istituto universitario europeo (Iue), il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato Palazzo Buontalenti, sede dell’Iue Florence School of transnational governance, dove l’istituto forma i futuri leader europei e globali. La visita rappresenta un momento particolarmente significativo per l’Iue, che nel 2026 celebra mezzo secolo di attività accademica e ricerca al servizio dell’integrazione europea. Ora, più che mai, l’Europa ha bisogno di un luogo in cui riflettere sulle domande più cruciali del nostro tempo. Si tratta della seconda visita del Presidente Mattarella all’Iue, dopo quella del 2018, e della prima a Palazzo Buontalenti, sede dell’Istituto dal 2021.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Cinquant’anni dell’Istituto universitario europeo, mattinata fiorentina per il presidente Mattarella Notizie correlate L’Istituto universitario europeo festeggia i cinquant’anniFirenze, 1 maggio 2026 – Non solo una celebrazione, ma un’occasione per interrogarsi sul futuro dell’Europa in un momento segnato da crisi e... Firenze, al Museo Galileo un incontro per i 50 anni dell’Istituto Universitario EuropeoFirenze, 7 maggio 2026 – In occasione del cinquantesimo anniversario dell’Istituto Universitario Europeo (Iue), il Museo Galileo ospita un incontro... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: 50 anni dell'Istituto Universitario Europeo: tre giorni di eventi tra Firenze e Fiesole; Firenze, al Museo Galileo un incontro per i 50 anni dell’Istituto Universitario Europeo; Firenze e Fiesole celebrano i 50 anni dell’Istituto Universitario Europeo; Cinquant’anni del Premio Nonino, anticipatore del Nobel, all’Istituto Italiano di Cultura a Parigi. L'istituto universitario europeo compie 50 anni. Al Teatro del Maggio arrivano i vertici dell'EuropaPresenti anche Roberta Metsola e Antonio Costa. Funaro: L’Europa ritrovi centralità. Giani rilancia sull’allargamento all’Ucraina ... firenzetoday.it Teatro del Maggio: l’Istituto universitario europeo celebra 50 anniFIRENZE – Sono iniziate al Teatro del Maggio Musicale di Firenze (Piazza Vittorio Gui) le celebrazioni per i 50 anni dell’Istituto universitario europeo, che andranno avanti fino a sabato 9 maggio. firenzepost.it Cinquant’anni dopo la riforma dell’ordinamento penitenziario, la domanda resta la stessa: che idea di pena ha oggi questo Paese Nell'ultimo nuovo numero della nostra rivista proviamo a rispondere partendo da una ricorrenza importante: i 50 anni della leg facebook Sono passati cinquant’anni da quel terribile terremoto che mise in ginocchio il Friuli. Una ferita profonda che si è poi trasformata, grazie alla determinazione dei friulani, in un modello di efficienza. L'Italia intera seppe dare una grande prova di unità nazionale e x.com