Cinquantamila euro per farlo stare in comunità prima di scoprire che non è minorenne

Un caso di truffa ha portato allo spudorato tentativo di far credere che un giovane fosse minorenne, al fine di accedere a un soggiorno in comunità. La frode ha coinvolto una somma di cinquantamila euro, spesa dallo Stato prima che le autorità riuscissero a scoprire l'inganno e a denunciare i responsabili. La vicenda ha portato alla luce un tentativo di manipolazione del sistema, con conseguenze legali in corso.

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Una truffa costata allo Stato italiano cinquantamila euro prima che venisse smascherato e denunciato. A metterla in piedi è stato un cittadino marocchino, che, nel 2023, era arrivato in Italia.Approdato a Genova, come racconta Rimini Today, per non essere espulso e ottenere i benefici di legge.🔗 Leggi su Genovatoday.it 10 Money Rules That Will Upgrade Your Net Worth in the Next 10 Months Notizie correlate rho, “marcia per la legalità”. pollini (presidente comm. reg. antimafia): «cittadini attivi rappresentano la forza di una comunità che ha scelto da che parte stare»Questa mattina, martedì 24 marzo 2026, la Presidente della Commissione regionale Antimafia, Paola Pollini (M5S), ha partecipato in rappresentanza del... Primavera, sole e voglia di stare fuori: Giornate Fai, 5 tesori (all'aperto) da scoprireFirenze, 20 marzo 2026 – Con l’arrivo della primavera e le giornate che si allungano, cresce la voglia di stare all’aria aperta e riscoprire il... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Viabilità a Lecco: studio da 50mila euro per il futuro della rete stradale; Resto al Sud 2.0, opportunità per i giovani: incentivi fino a 50mila euro per fare impresa; La truffa dei gioielli rubati colpisce ancora: raggiro da 50mila euro; Da Fondazione Roche 50mila euro ad Azienda Ospedale Università Padova. Gratta e Vinci: a Rocca Sinibalda vinti 50mila euro con “Numerissimi” facebook