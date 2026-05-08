Cinema | Madison lancia il nuovo brand per la distribuzione

Una società di distribuzione cinematografica ha annunciato il lancio di un nuovo brand destinato al settore. La decisione coinvolge una revisione della programmazione nelle sale indipendenti, con un possibile ampliamento delle proposte offerte agli spettatori. Il catalogo di Madison Pictures, la nuova realtà, si concentrerà su determinati generi cinematografici, anche se al momento non sono stati divulgati dettagli specifici sulle scelte qualitative o tematiche.

? Punti chiave Come cambierà la programmazione nelle sale indipendenti con questo nuovo player?. Quali generi cinematografici selezionerà il catalogo di Madison Pictures?. Perché l'esperienza diretta dei gestori di sala favorirà la scelta dei film?. Cosa significa per il mercato l'integrazione tra gestione sale e distribuzione?.? In Breve Manuele Ilari guida la transizione strategica verso l'integrazione verticale della filiera.. Catalogo variegato include opere d'autore, animazione, documentari e film di genere.. Strategia mira a supportare sia grandi multisala che piccole realtà indipendenti.. Progetti in fase avanzata prevedono l'uscita imminente dei primi titoli selezionati.🔗 Leggi su Ameve.eu

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