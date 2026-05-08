Cinema l’appello al Quirinale | 120mila lavoratori chiedono tutela

Circa 120.000 lavoratori del settore cinematografico hanno rivolto un appello al Presidente della Repubblica, chiedendo un intervento per tutelare il futuro della loro professione. La richiesta arriva in un momento in cui si prevede un taglio significativo ai fondi destinati al cinema italiano, rischiando di compromettere numerose attività e occupazioni legate alla produzione cinematografica. La questione coinvolge vari professionisti del settore, tra cui registi, attori, tecnici e altri operatori.

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? Punti chiave Perché i fondi per il cinema italiano subiranno un taglio drastico?. Chi sono i 120mila lavoratori che chiedono l'intervento di Mattarella?. Come influirà la scelta di favorire le produzioni straniere sui tecnici?. Quali tutele specifiche chiedono le associazioni per i professionisti dell'audiovisivo?.? In Breve Fondi per il cinema scendono da 696 milioni nel 2025 a 610 milioni nel 2026.. Il Coordinamento Autori e Autrici riunisce realtà come 100autori, ACMF, AIDAC, AIR3, ANAC e WGI.. La petizione è stata trasmessa in diretta su Rai Uno nella mattinata di venerdì 8 maggio.. 100 milioni di euro sono riservati agli incentivi fiscali per le grandi produzioni internazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cinema, l’appello al Quirinale: 120mila lavoratori chiedono tutela Notizie correlate Dl Sicurezza, Mantovano al Quirinale. Le opposizioni chiedono lo stopAGI - La norma sul premio agli avvocati che favoriscano i rimpatri volontari degli immigrati "è incostituzionale e va ritirata". Mattarella riceve al Quirinale il mondo del cinema: “Patrimonio da sostenere”Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il mondo del cinema per la cerimonia di presentazione dei candidati ai... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Montagna, l'appello di Loiano: Mezzo milione di euro per salvare il cinema Vittoria. E c'è una sola via; Cinema Italiano: la lettera aperta al Presidente della Repubblica. L’appello di lavoratori e lavoratrici; David, Mattarella accoglie l’appello unanime del cinema italiano; Giuli: Nel cinema va tutelato il lavoro, stanziati altri 20 milioni. Cinema Italiano: la lettera aperta al Presidente della Repubblica. L’appello di lavoratori e lavoratriciIl testo completo della lettera aperta delle associazioni del Cinema italiano al Presidente della Repubblica Mattarella. La sua risposta. style.corriere.it Cinema in Abruzzo, l’appello dei festival: Serve una riforma per salvare la promozioneRiceviamo e pubblichiamo la lettera aperta all’Assessore alla Cultura della Regione Abruzzo Roberto Santangelo ... laquilablog.it ScreenWeek Cinema & Serie - facebook.com facebook Bibbiena, svolta storica: il cinema teatro Sole acquistato dal Comune x.com