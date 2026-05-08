Cina cuccioli di panda acrobati | arrampicate e acrobazie sui rami

Due cuccioli di panda hanno attirato l'attenzione dei visitatori nel parco di Chengdu, in Cina, esibendo abilità di arrampicata e acrobazie sui rami degli alberi. Durante un momento di gioco, i piccoli si sono mossi tra i rami con movimenti agili, attirando l'interesse di chi osservava. La scena si è svolta presso il centro dedicato alla ricerca e all’allevamento dei panda giganti nella provincia del Sichuan.

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Due cuccioli di panda hanno conquistato l’attenzione dei visitatori mostrando le loro abilità tra i rami degli alberi durante un momento di gioco alla base di ricerca e allevamento dei panda giganti di Chengdu, nella provincia cinese del Sichuan. Le immagini, riprese il mese scorso all’interno della “Star Giant Panda Nursery House”, mostrano i due piccoli impegnati in arrampicate e acrobazie mentre si sfidano tra i rami del loro recinto. Nel video i cuccioli dimostrano grande agilità e flessibilità: uno dei panda si lascia penzolare a testa in giù in una posa spettacolare, mentre l’altro riesce a mantenere l’equilibrio appoggiandosi su una sola zampa, trasformando l’albero in un vero e proprio parco giochi naturale.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cina, cuccioli di panda acrobati: arrampicate e acrobazie sui rami Notizie correlate Corrono sui tetti e si siedono sui comignoli: a Roma sono tornati i “writers acrobati”Si intrufolano nei palazzi, arrivano fino alle terrazze e tra una chat Instagram e l'altra scrivono sui terrazzi. A Kyoto la primavera non sboccia solo sui rami dei ciliegi, ma anche sui palcoscenici(askanews) – Sullo sfondo di una cascata di fiori di ciliegio, le geishe scivolano con grazia sul palcoscenico: a Kyoto, l’arrivo della primavera... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Malesia: due cuccioli di panda gigante nati qui tornano in Cina; I posti migliori da visitare in Asia quest'estate; Moon il panda su Sky Cinema Family - Guida TV. Cina, cuccioli di panda acrobati: arrampicate e acrobazie sui rami(LaPresse) Due cuccioli di panda hanno conquistato l’attenzione dei visitatori mostrando le loro abilità tra i rami degli alberi durante un ... stream24.ilsole24ore.com Cina, mamme e cuccioli di panda ripresi nel parco nazionaleGuarda le nuove immagini appena diffuse di mamme panda gigante con i loro cuccioli, riprese da una telecamera a infrarossi nel Parco Nazionale del Panda Gigante in Cina. (XINHUA/ITALPRESS) ... ilmessaggero.it Lorenzo Kamel. “Il patto fra Cina e Iran mette all’angolo il petrodollaro” x.com Uno degli obiettivi della guerra all’Iran attribuiti a Donald Trump era un aggiramento della Cina sul piano delle risorse. Invece, lo choc energetico seguito al blocco di Hormuz sta facendo esplodere la domanda internazionale – Italia inclusa – di tecnologie ver - facebook.com facebook