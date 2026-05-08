Cina cuccioli di panda acrobati | arrampicate e acrobazie sui rami
Due cuccioli di panda hanno attirato l'attenzione dei visitatori nel parco di Chengdu, in Cina, esibendo abilità di arrampicata e acrobazie sui rami degli alberi. Durante un momento di gioco, i piccoli si sono mossi tra i rami con movimenti agili, attirando l'interesse di chi osservava. La scena si è svolta presso il centro dedicato alla ricerca e all’allevamento dei panda giganti nella provincia del Sichuan.
Due cuccioli di panda hanno conquistato l’attenzione dei visitatori mostrando le loro abilità tra i rami degli alberi durante un momento di gioco alla base di ricerca e allevamento dei panda giganti di Chengdu, nella provincia cinese del Sichuan. Le immagini, riprese il mese scorso all’interno della “Star Giant Panda Nursery House”, mostrano i due piccoli impegnati in arrampicate e acrobazie mentre si sfidano tra i rami del loro recinto. Nel video i cuccioli dimostrano grande agilità e flessibilità: uno dei panda si lascia penzolare a testa in giù in una posa spettacolare, mentre l’altro riesce a mantenere l’equilibrio appoggiandosi su una sola zampa, trasformando l’albero in un vero e proprio parco giochi naturale.🔗 Leggi su Lapresse.it
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