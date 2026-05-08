Ciliegi Rapinese sulla bocciatura al Tar | In compenso abbiamo vinto sei cause contro i commercianti di viale Geno

Il sindaco di Como ha risposto alle critiche sui costi delle cause legali riguardanti gli alberi di via XX Settembre, affermando che il Comune non avrebbe subito perdite economiche finora. In alternativa, ha evidenziato che sono state vinte sei cause contro i commercianti di viale Geno. La discussione si è aperta dopo le accuse del Comitato “Cittadini per i Ciliegi di Via XX Settembre” sui costi sostenuti per le azioni legali relative alla vicenda degli alberi.

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Dopo le accuse del Comitato “Cittadini per i Ciliegi di Via XX Settembre” sui costi delle cause legali legate alla vicenda degli alberi di via XX, il sindaco di Como Alessandro Rapinese replica a QuiComo sostenendo che il Comune, almeno per ora, non avrebbe subito alcun danno economico dai.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Viale Geno: il Tar ha detto no, ma Rapinese blocca i lavoriLa polemica sul viale Geno a Como esplode domenica 8 marzo 2026, con il Partito Democratico che accusa direttamente il sindaco Alessandro Rapinese di... Viale Geno, il PD attacca Rapinese: “Nessuna sospensiva del Tar, i lavori potevano partire”Legnani e Valsecchi contestano la versione del sindaco: “Il tribunale amministrativo ha respinto la richiesta di blocco, lo stop è solo una scelta...