Ciao Assuntino un volo di palloncini accompagna il ragazzo buono

Da anteprima24.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un volo di palloncini ha accompagnato il corteo funebre di un giovane, mentre la comunità di Montemarano si è raccolta in silenzio, non per quiete, ma per il dolore di un lutto improvviso. Il silenzio delle strade è stato rotto solo dal suono dei ricordi e dal pianto raccolto di chi ha partecipato alla cerimonia. La scena si è svolta in un’atmosfera di raccoglimento, senza parole, ma con una presenza palpabile di tristezza.

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Tempo di lettura: 2 minuti Il silenzio che ha avvolto Montemarano non era quello della quiete, ma quello profondo e lancinante di una comunità ferita al cuore. Si sono celebrati i funerali di Assuntin o, il giovane la cui scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile non solo tra i vicoli del borgo irpino, ma in tutta la provincia. L’intera cittadinanza si è stretta attorno alla famiglia in un abbraccio collettivo, partecipando a un rito segnato da una commozione composta e devastante. Al termine della funzione, un lungo applauso ha accolto l’uscita del feretro, mentre centinaia di palloncini bianchi sono stati liberati in volo, scomparendo nell’azzurro del cielo, quasi a voler seguire il viaggio di quel giovane descritto da tutti come un’anima pura.🔗 Leggi su Anteprima24.it

ciao assuntino un volo di palloncini accompagna il ragazzo buono
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