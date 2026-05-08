Chiusura della mensa dell' ospedale Goretti la Regione convoca i sindacati

Il 14 maggio si svolgerà un'audizione nella IX commissione consiliare della Regione Lazio, dedicata alla vertenza riguardante il servizio di ristorazione dell'ospedale Goretti. La riunione è stata convocata per discutere sulla chiusura della mensa dell'ospedale e coinvolgerà i rappresentanti sindacali. La convocazione segue le recenti decisioni prese sulla gestione del servizio e mira ad affrontare le questioni occupazionali legate alla situazione.

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