Dopo un anno e quattro mesi, la Procura di Pavia ha concluso le indagini preliminari relative al caso di Chiara Poggi, notificando l’avviso di chiusura. Le autorità ritengono che Andrea Sempio sia responsabile del delitto di Garlasco e dell’omicidio della giovane. La procedura giudiziaria si è concentrata sulla sua posizione, senza ulteriori dettagli pubblicati sui passaggi successivi.

Dopo un anno e quattro mesi l'inchiesta su Andrea Sempio è finita. La Procura di Pavia ha notificato l'avviso di conclusione indagini preliminari per il delitto di Garlasco e l'omicidio di Chiara Poggi. La ricostruzione alternativa alle sentenze di condanna per Alberto Stasi su come la 26enne sia stata uccisa la mattina del 13 agosto 2007 non cambia di una virgola rispetto all'invito a comparire per Sempio che mercoledì si è avvalso della facoltà di non rispondere: è accusato di omicidio volontario pluriaggravato da «crudeltà» e «motivi abietti» per aver ucciso Chiara Poggi in più fasi con «almeno 12 colpi» in preda «all'odio» causato dal rifiuto del «suo approccio sessuale».🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Chiuse le indagini su Sempio: perché i pm sono convinti che ha ucciso lui Chiara

Caso Poggi, perché Andrea Sempio potrebbe essere rinviato a giudizio - Ore 14 Sera 08/01/2026

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