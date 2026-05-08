Chiusa in casa dal marito e segregata in una stanza | arrestato 57enne a Bergamo

Da ecodibergamo.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 57 anni è stato arrestato a Bergamo dopo essere stato trovato in una stanza, segregato e chiuso in casa dalla moglie. L’intervento è scaturito da un’allerta di una collega di lavoro, che non ha visto arrivare la donna e ha segnalato la sua assenza e il mancato rispondere al telefono. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine per le verifiche.

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VIOLENZA. L’allarme lanciato da una collega di lavoro che non l’ha vista arrivare e non rispondeva al telefono. Una donna sarebbe stata sequestrata in casa dal marito e chiusa a chiave in una stanza per impedirle di andare al lavoro. Per questo un uomo marocchino di 57 anni, regolare e residente a Bergamo, è stato arrestato dalla polizia con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. L’intervento delle Volanti è scattato nel pomeriggio di mercoledì dopo la segnalazione di una collega della donna, preoccupata perché la vittima non si era presentata sul posto di lavoro e non rispondeva al telefono. Arrivati nell’abitazione della coppia, gli agenti hanno contattato l’uomo tramite citofono.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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