Un uomo di 57 anni è stato arrestato a Bergamo dopo essere stato trovato in una stanza, segregato e chiuso in casa dalla moglie. L’intervento è scaturito da un’allerta di una collega di lavoro, che non ha visto arrivare la donna e ha segnalato la sua assenza e il mancato rispondere al telefono. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine per le verifiche.

VIOLENZA. L’allarme lanciato da una collega di lavoro che non l’ha vista arrivare e non rispondeva al telefono. Una donna sarebbe stata sequestrata in casa dal marito e chiusa a chiave in una stanza per impedirle di andare al lavoro. Per questo un uomo marocchino di 57 anni, regolare e residente a Bergamo, è stato arrestato dalla polizia con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. L’intervento delle Volanti è scattato nel pomeriggio di mercoledì dopo la segnalazione di una collega della donna, preoccupata perché la vittima non si era presentata sul posto di lavoro e non rispondeva al telefono. Arrivati nell’abitazione della coppia, gli agenti hanno contattato l’uomo tramite citofono.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Chiusa in casa dal marito e segregata in una stanza: arrestato 57enne a Bergamo

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