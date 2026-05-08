La sfida tra i due combattenti si presenta come un conflitto che va oltre il semplice ring, richiamando immagini di scontri ideologici più ampi. Il loro stile di lotta si distingue per la durezza e l’intensità, elementi che si sono intensificati nel tempo, riflettendo una tendenza già nota ma ora portata all’estremo. Questa rivalità si inserisce in un quadro più ampio di tensioni che coinvolgono anche il contesto politico attuale.

PRIMA PARTE: IL DOMINIO STILISTICO È la stessa storia che raccontiamo da anni, ma estremizzata e ibridata con sporcizia che viene dall’attualità politica in cui viviamo. Le MMA, lo sport più eccitante e imprevedibile di tutti, che ha la sua più profonda essenza nel rappresentare la forma definitiva degli sport da combattimento, la più estrema e brutale per definizione, la più complessa anche, la più tecnica e completa (comprendendo e mescolando tutte le discipline già esistenti) negli ultimi anni si è scontrata con l’egemonia della lotta. A vincere, a dominare (per restringere l’analisi diciamo da Khabib in poi ) sono soprattutto i fighter con una formazione nel wrestling.🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Chimaev-Strickland come guerra di civiltà

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