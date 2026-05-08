Chieti entra nella rete dei Comuni della Gentilezza | sabato la firma del patto
Sabato 9 maggio alle ore 11, nella sala Cascella della Camera di Commercio, si terrà la firma del “Patto della Gentilezza” tra l’amministrazione comunale di Chieti e l’associazione nazionale Cor et Amor. Con questa iniziativa, il Comune di Chieti diventa parte della Rete nazionale dei Comuni della Gentilezza. La cerimonia rappresenta l’ingresso ufficiale nella rete e segna un momento di adesione formale a questa iniziativa.
Il Comune di Chieti aderisce ufficialmente alla Rete nazionale dei Comuni della Gentilezza. La firma del “Patto della Gentilezza” tra l’amministrazione comunale e l’associazione nazionale Cor et Amor è in programma sabato 9 maggio alle ore 11 nella sala Cascella della Camera di Commercio.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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