Chiesi e Angelini puntano sugli Usa Cosa raccontano le maxi acquisizioni italiane
Negli ultimi giorni, Chiesi e Angelini Pharma hanno annunciato importanti acquisizioni negli Stati Uniti. Le operazioni coinvolgono rilevanti investimenti e portano a cambiamenti significativi nel settore farmaceutico. Questi annunci mostrano come le aziende italiane stiano puntando con decisione sul mercato americano. Le acquisizioni rappresentano un passo strategico per espandere la presenza internazionale e rafforzare le rispettive quote di mercato.
Le acquisizioni annunciate nelle ultime settimane da Chiesi e Angelini Pharma negli Stati Uniti raccontano qualcosa che va oltre la dimensione della singola operazione industriale o finanziaria. Da un lato Chiesi, con l’acquisizione da 1,9 miliardi di dollari di KalVista pharmaceuticals nel campo delle malattie rare; dall’altro Angelini Pharma, che entra direttamente nel mercato americano con l’acquisizione da 4,1 miliardi di dollari di Catalyst pharmaceuticals nell’area delle malattie neurologiche rare e del brain health. Due operazioni diverse, ma accomunate da una stessa traiettoria strategica, che punta a costruire una presenza diretta dentro il principale ecosistema globale dell’innovazione biomedica.🔗 Leggi su Formiche.net
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