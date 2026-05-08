Chiesi e Angelini puntano sugli Usa Cosa raccontano le maxi acquisizioni italiane

Negli ultimi giorni, Chiesi e Angelini Pharma hanno annunciato importanti acquisizioni negli Stati Uniti. Le operazioni coinvolgono rilevanti investimenti e portano a cambiamenti significativi nel settore farmaceutico. Questi annunci mostrano come le aziende italiane stiano puntando con decisione sul mercato americano. Le acquisizioni rappresentano un passo strategico per espandere la presenza internazionale e rafforzare le rispettive quote di mercato.

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Le acquisizioni annunciate nelle ultime settimane da Chiesi e Angelini Pharma negli Stati Uniti raccontano qualcosa che va oltre la dimensione della singola operazione industriale o finanziaria. Da un lato Chiesi, con l’acquisizione da 1,9 miliardi di dollari di KalVista pharmaceuticals nel campo delle malattie rare; dall’altro Angelini Pharma, che entra direttamente nel mercato americano con l’acquisizione da 4,1 miliardi di dollari di Catalyst pharmaceuticals nell’area delle malattie neurologiche rare e del brain health. Due operazioni diverse, ma accomunate da una stessa traiettoria strategica, che punta a costruire una presenza diretta dentro il principale ecosistema globale dell’innovazione biomedica.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Chiesi e Angelini puntano sugli Usa. Cosa raccontano le maxi acquisizioni italiane Notizie correlate Alluminio sotto pressione: gli Usa puntano a un maxi impianto da mezzo milione di tonnellateC’è stato un tempo in cui gli Stati Uniti dominavano la produzione di alluminio primario, con 33 fonderie attive e oltre 5 milioni di tonnellate... Tutte le big italiane puntano Solet, una è in pole | CMOumar Solet è sempre più un punto fermo dell’Udinese con il calciatore francese che sta vivendo un ottimo momento con la squadra bianconera. Contenuti di approfondimento Si parla di: Chiesi fa shopping negli Usa, ecco a cosa punta ora il colosso farmaceutico italiano. Shopping americano per Angelini: scommessa da 3,5 miliardi su CatalystL’azienda farmaceutica italiana punta sul mercato Usa con focus sulle malattie rare del cervello. I fondi Blackstone e Bnp Paribas in campo per l’operazione ... repubblica.it Angelini Pharma acquisisce Catalyst per 4,1 miliardi di dollariAngelini Pharma, azienda farmaceutica internazionale parte del Gruppo Angelini Industries, e Catalyst Pharmaceuticals, società biofarmaceutica in fase commerciale focalizzata sull’in-licensing, lo svi ... tg24.sky.it