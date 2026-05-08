Chi era Giampaolo Pedrotti | i ricordi commossi di tutti e quel toccante Ciao Capo

Da trentotoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il giorno dopo, la scomparsa di Giampaolo Pedrotti fa ancora più male. Quello che per anni è stato una colonna della comunicazione provinciale era una persona apprezzata e stimata in svariati ambiti del nostro territorio e delle nostre istituzioni, come si evince dalla pioggia di ricordi – tutti.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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