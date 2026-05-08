Chi era Giampaolo Pedrotti | i ricordi commossi di tutti e quel toccante Ciao Capo

Il giorno dopo, la scomparsa di Giampaolo Pedrotti fa ancora più male. Quello che per anni è stato una colonna della comunicazione provinciale era una persona apprezzata e stimata in svariati ambiti del nostro territorio e delle nostre istituzioni, come si evince dalla pioggia di ricordi – tutti.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Temi più discussi: Ci lascia Giampaolo Pedrotti. Fugatti: Ruolo interpretato come servizio alla comunità; È morto a 61 anni Giampaolo Pedrotti, capo ufficio stampa della Provincia di Trento; Cordoglio dalla Diocesi per la morte a 61 anni di Giampaolo Pedrotti, direttore dell'Ufficio Stampa della Provincia Autonoma di Trento; ? Lutto nel mondo del giornalismo trentino: è morto Giampaolo Pedrotti.

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Ci ha lasciati il collega Giampaolo Pedrotti, aveva 62 anni> È una notizia che ha colpito molto il mondo del giornalismo e delle istituzioni trentine. Giampaolo Pedrotti, storico capo dell'ufficio stampa della Provincia Autonoma di Trento, si è spento all'età ... ladigetto.it

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Cordoglio Trentino Volley per la scomparsa di Gianpaolo Pedrotti, Capo Ufficio Stampa della Provincia Autonoma di Trento x.com