Chi è Paul Magnier | il velocista francese in maglia rosa non è una sorpresa

Paul Magnier, velocista francese, ha conquistato la prima tappa del Giro d’Italia con una volata a Burgas, indossando la Maglia Rosa. Il suo nome è noto a chi segue il ciclismo, anche se per molti appassionati rimane meno conosciuto. La vittoria in questa fase ha confermato le aspettative di chi conosce bene il mondo delle corse su strada.

Un nome che a chi segue il ciclismo raramente può dire nulla, ma Paul Magnier, vincitore della prima tappa del Giro d’Italia in volata a Burgas e Maglia Rosa, non è assolutamente una sorpresa per gli addetti ai lavori, anzi. Passato professionista nel 2024 con la Soudal Quick-Step, il francese a soli 22 anni (nato nell’aprile del 2004), vanta già ventisette successi, uno score che tanti corridori non riescono ad ottenere neanche in una intera carriera. Questo partito dalla Bulgaria è il secondo Giro d’Italia e in generale la seconda corsa a tappe alla quale partecipa il nativo di Laredo (il padre, ingegnere, si era trasferito negli Stati Uniti per lavoro ma poi sono tornati in Francia).🔗 Leggi su Oasport.it

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GIRO D'ITALIA 2026 - UN FRANÇAIS EN ROSE ! Paul Magnier remporte l'étape 1 dans un final chaotique

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