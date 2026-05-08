Chi c’è c’è chi non c’è ha le sue ragioni
L'edizione più discussa dell’Eurovision degli ultimi anni si è caratterizzata per la presenza di Israele, che ha suscitato molte reazioni e polemiche. La partecipazione di questo paese ha attirato l’attenzione di pubblico e media, accendendo il dibattito sulla scelta di coinvolgere o meno alcune nazioni in eventi internazionali di questa portata. La manifestazione si è svolta con un clima di tensione e discussione tra sostenitori e detrattori.
L'edizione dell’Eurovision più controversa degli ultimi tempi per una presenza, Israele, che ha provocato cinque assenze L’edizione dell’Eurovision Song Contest che comincia martedì a Vienna è la più controversa degli ultimi tempi per una presenza, Israele, che ha provocato cinque assenze: Irlanda, Islanda, Paesi Bassi, Slovenia e Spagna. Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo. È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.🔗 Leggi su Ilpost.it
PERCHE' IL CUORE HA LE SUE RAGIONI CHE LA RAGIONE NON CONOSCE
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