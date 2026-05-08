Chernobyl trauma collettivo raccontato nel linguaggio del mito

Il disastro di Chernobyl, avvenuto nel reattore numero 4, rappresenta un evento che ha lasciato un’impronta profonda nella memoria collettiva. Oltre all’incidente tecnico, si è sviluppato un racconto che coinvolge anche aspetti simbolici, legati alla fine di un’illusione di controllo sulla natura e alle conseguenze di un’idea di progresso senza limiti. La vicenda ha assunto un ruolo emblematico nel modo in cui si narra la relazione tra uomo e tecnologia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il disastro. E il simbolo. Da una parte quindi Chernobyl, il Reattore Numero 4, l’incidente tecnico. Dall’altra il crollo di una certa visione del mondo, l’illusione di governare la natura, le magnifiche sorti e progressive. Una tensione speculativa che va quindi molto (molto) oltre la cronaca. Anche perché a distanza di quarant’anni giusti, inizia ad esserci lo spazio per una reale storicizzazione dell’evento. E non a caso le grammatiche artistiche vengono sempre più sedotte dal racconto di quei giorni. Pure sul palco. Come dimostra il " Prometeo decaduto " di Chicco Dossi, da oggi a domenica al Teatro del Borgo in via Verga. Una produzione Servomuto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chernobyl, trauma collettivo raccontato nel linguaggio del mito Notizie correlate Dal mito alla scienza: l’Egitto di Napoleone raccontato da Luigi Rizzi al Circolo dell’UnioneNuovo appuntamento mercoledì 6 maggio alle ore 18 al Circolo dell’Unione con l'ing. Il mito di Ezechiele Leandro raccontato nella “fiaba fotografica” di Leonello BertolucciIl volume, intitolato “Dal muro al mare, il pesciolino di Leandro”, viene presentato nell’ambito della rassegna “Visioni dal Paese Grande” di... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Chernobyl, trauma collettivo raccontato nel linguaggio del mito. Chernobyl, trauma collettivo raccontato nel linguaggio del mitoIl disastro. E il simbolo. Da una parte quindi Chernobyl, il Reattore Numero 4, l’incidente tecnico. Dall’altra il ... ilgiorno.it Disastro di Chernobyl, 40 anni di fake news e racconti horror: verità dietro film e serieSono passati 40 anni dall’incidente di Chernobyl, caratterizzati da film e reportage che hanno condizionato la fiducia nel nucleare in Italia ... quifinanza.it