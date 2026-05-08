Chelsea Green aggiorna i fan dopo l’intervento al cuore | Il recupero procede

Chelsea Green ha condiviso un aggiornamento sulla sua condizione di salute dopo aver subito un intervento al cuore. L’atleta ha riferito che il recupero sta procedendo e ha ringraziato i tifosi per il sostegno ricevuto. Nessuna altra informazione è stata rivelata riguardo alle specifiche dell’intervento o ai tempi di ritorno alle attività. La comunicazione è stata pubblicata sui suoi canali ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Chelsea Green ha fornito un nuovo aggiornamento sulle sue condizioni di salute dopo il recente intervento al cuore. Sebbene abbia rassicurato i fan dicendo che il recupero sta procedendo bene nel complesso, ha ammesso di stare ancora affrontando alcuni effetti fisici persistenti. Dopo aver raccontato di essersi sottoposta a un’operazione per trattare la SVT (tachicardia sopraventricolare) in seguito a un episodio molto spaventoso avvenuto durante la settimana di WrestleMania, quando la sua frequenza cardiaca a riposo era salita fino a 228 battiti al minuto per quasi 15 minuti, Green ha parlato apertamente di come si sente durante la fase di recupero.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Chelsea Green aggiorna i fan dopo l’intervento al cuore: “Il recupero procede” Notizie correlate Chelsea Green verso il ring: il recupero procede a gonfie veleUn aggiornamento sull’infortunio di Chelsea Green definisce una traiettoria di recupero più rapida del previsto, offrendo una prospettiva positiva... Infortunio Osimhen, intervento chirurgico riuscito dopo il problema al braccio: le ultime sui tempi di recuperoEbosse Torino, ha già conquistato tutti! Titolare fisso con D’Aversa, i granata ragionano sul riscatto: le cifre Calciomercato Lecce: i giallorossi... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: WWE: Intervento al cuore per Chelsea Green; WWE: Chelsea Green operata al cuore. Chelsea Green ci aggiorna sul recupero di Sonya Deville: ecco tutte le novità sul suo rientroChelsea Green, WWE Women’s Tag-Team Champion insieme a Piper Niven, è stata recentemente intervistata da Wilde On e ha parlato, tra le altre cose, del recupero della sua tag-team partner originale, ... zonawrestling.net WWE: Chelsea Green aggiorna i fan riguardo l’infortunio rimediato a SmackdownChelsea Green non ha avuto affatto il debutto a SmackDown che sperava. Ha subito una frattura al polso sinistro, tuttavia Ringside News ha riferito in esclusiva che l’infortunio di Green non ha ... spaziowrestling.it WWE: Intervento al cuore per Chelsea Green #WWE #ChelseaGreen - facebook.com facebook "Chelsea Tallarico" - Results on X | Live Posts & Updates x.com