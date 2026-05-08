Chelsea Green aggiorna i fan dopo l’intervento al cuore | Il recupero procede
Chelsea Green ha condiviso un aggiornamento sulla sua condizione di salute dopo aver subito un intervento al cuore. L’atleta ha riferito che il recupero sta procedendo e ha ringraziato i tifosi per il sostegno ricevuto. Nessuna altra informazione è stata rivelata riguardo alle specifiche dell’intervento o ai tempi di ritorno alle attività. La comunicazione è stata pubblicata sui suoi canali ufficiali.
Chelsea Green ha fornito un nuovo aggiornamento sulle sue condizioni di salute dopo il recente intervento al cuore. Sebbene abbia rassicurato i fan dicendo che il recupero sta procedendo bene nel complesso, ha ammesso di stare ancora affrontando alcuni effetti fisici persistenti. Dopo aver raccontato di essersi sottoposta a un’operazione per trattare la SVT (tachicardia sopraventricolare) in seguito a un episodio molto spaventoso avvenuto durante la settimana di WrestleMania, quando la sua frequenza cardiaca a riposo era salita fino a 228 battiti al minuto per quasi 15 minuti, Green ha parlato apertamente di come si sente durante la fase di recupero.🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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