Che intenzioni abbiamo questa volta? Di farci chiudere nuovamente dentro casa?

Una recente riflessione solleva dubbi sulle possibili misure restrittive adottate dalle autorità. L’autore mette in discussione le decisioni che potrebbero portare a nuove chiusure domestiche, esprimendo una posizione di resistenza. Attraverso un commento diretto, si evidenzia la preoccupazione riguardo alle intenzioni di limitare nuovamente le libertà individuali, senza però entrare in dettagli specifici su eventuali provvedimenti o decisioni ufficiali.

di Massimo Viglione – Che intenzioni abbiamo? Io non cederò. Può essere considerato un caso, una coincidenza, che, all’improvviso, del tutto inaspettatamente, il governo Meloni approva, dopo tre anni dalla scadenza di quello di Conte, nascostamente un piano anti “pandemia” in tutto e per tutto simile a quanto di folle e totalitario compiuto dai governi Conte e Draghi (sempre appoggiati, non dimentichiamolo, infallibilmente da tutto il centro-destra, nessuno escluso), e, di punto in bianco, si comincia a parlare di ben due “virus” in arrivo?Come può non venire in mente che anche questa volta, come sei anni fa, sia tutto programmato? Piano anti-pandemia del governo meloniano, ed ecco i virus che arrivano dopo pochi giorni.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Il sondaggio del tg3 che fotografa le intenzioni di voto degli italiani per nuove elezioni. (Sondaggio condotto da EMG Different; campione: 1.000 casi; intervallo fiduciario delle stime: ±3,1%; contatti 5.001, rifiuti 4.001; tasso di risposta 20%; Field 27 – 28 aprile 2 x.com