Nel torneo Challenger di Francavilla, gli azzurri hanno subito tre sconfitte nel primo turno, lasciando i tifosi delusi. I veterani italiani sono stati eliminati da giocatori con classifica inferiore, suscitando domande sulle cause di queste sconfitte. Si è parlato anche di come il Master 1000 di Roma abbia influenzato il tabellone del torneo abruzzese, modificando le dinamiche della competizione.

? Punti chiave Perché i veterani italiani sono stati travolti dai giocatori fuori ranking?. Come ha influito il Master 1000 di Roma sul tabellone abruzzese?. Cosa sta frenando la crescita del talento Gabriele Piraino nel circuito?. Chi riuscirà a mantenere la parabola ascendente nel match in Brasile?.? In Breve Rapagnetta e Guerrieri eliminati al primo turno da Schoenhaus e Tseng a Francavilla.. Arnaboldi e Piraino sconfitti rispettivamente da Clarke e Krumich sul suolo abruzzese.. Covato battuto dallo spagnolo Marrero Curbelo per 6-1 6-1 nel Challenger di Brazzaville.. Il diciassettenne Guto Miguel affronta l'argentino Rodriguez dopo aver battuto Leite e La Serna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Challenger Francavilla: azzurri delusi, tre sconfitte al primo turno

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