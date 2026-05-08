Un gruppo di 2.600 persone ha espresso il proprio dissenso contro il trasferimento del centro di recupero delle tartarughe situato nell’area della ex colonia Bertazzoni. La decisione di spostare la struttura ha suscitato una forte reazione tra i membri della comunità, che hanno deciso di manifestare il proprio rifiuto con un sostegno compatto. Questa mobilitazione rappresenta un chiaro segnale di opposizione alla proposta di trasloco del centro.

Duemila e seicento volte ‘No’ allo sfratto del centro di recupero delle tartarughe dall’area della ex colonia Bertazzoni. Tante sono le firme "che abbiamo raccolto e protocollato presentandole in municipio" premette il presidente di Fondazione cetacea Sauro Pari. Oggi la Fondazione ha la sua sede nella struttura che si trova a fianco dell’edificio principale della ex colonia, lungo viale Torino. Il Comune ormai da tempo sta cercando di vendere l’immobile. Dopo le aste pubbliche andate deserte, la giunta ha deciso di procedere con le vendite a trattativa diretta. La prima è andata deserta, e la seconda si svolgerà lunedì prossimo. Chi acquisterà l’intero lotto potrà realizzare un condhotel con il 40% della superficie destinata ad appartamenti da rivendere a turisti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cetacea, in 2.600 per dire no al trasloco

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