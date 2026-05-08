Cesenatico nuova Casa della Comunità | incontro con l’assessore regionale Massimo Fabi

Giovedì 14 maggio alle 18, il Partito Democratico di Cesenatico ha organizzato un incontro pubblico per presentare la nuova Casa della Comunità “Giovanni Bissoni”. L’evento ha previsto anche un intervento dell’assessore regionale, che ha approfondito le caratteristiche e le funzioni di questa struttura dedicata alla sanità territoriale. L’appuntamento si è svolto in un clima di confronto tra cittadini e rappresentanti istituzionali.

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Giovedì 14 maggio alle 18 il Partito Democratico di Cesenatico ha organizzato un incontro pubblico per scoprire la nuova Casa della Comunità “Giovanni Bissoni” con uno sguardo ampio alla sanità del territorio. L’appuntamento è al parcheggio dellapiscina comunale per visitare il cantiere.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Sanità, l'assessore regionale Fabi in visita alla Casa della Comunità: "E' un modello"Una Casa della Comunità molto integrata col territorio di riferimento, con le Amministrazioni comunali e col Volontariato locale, per dare insieme... "Verso il Masterplan della Valle dell'Ufita", a Grottaminarda l'incontro con l'assessore regionale Vincenzo Cuomo"Connessione", una parola dal significato ampio che può essere applicata alla mobilità, alla rete, come può riguardare la capacità relazionale, tutti... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Salute e stili di vita: all'ospedale Angioloni un ciclo di incontri gratuiti sul benessere; Medicina territoriale, da ottobre arrivano le Aft e nell’Imolese saranno 5; Un nuovo percorso pedonale dall’Ex Lavatoio fino al Museo; Il rendiconto 2025 secondo Cesenatico Civica. Nuova casa della comunità a Cesenatico: incontro con l’assessore FabiIl 14 maggio a Cesenatico sopralluogo al cantiere della nuova Casa della Comunità con l'Assessore Regionale Massimo Fabi. livingcesenatico.it Abbiamo aperto la Casa della Comunità di Subiaco. Tanti specialisti che lavorano in squadra: cardiologia, pneumologia, diabetologia, attività infermieristiche e di cure primarie, consultorio, punto prelievi, vaccini e screening. Prosegue il rafforzamento della sa - facebook.com facebook