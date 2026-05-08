Cesenatico Giacomo Fracaroli trionfa nell’Hobie 14 tra le onde

A Cesenatico si è disputata una regata di vela in cui Giacomo Fracaroli ha vinto nella categoria Hobie 14, nonostante la sospensione della prova causata dalla bora. Durante l’evento sono stati notati i giovani talenti che hanno ottenuto risultati di rilievo nella classe Dragoon. La competizione ha coinvolto diversi velisti impegnati a gestire le difficili condizioni meteorologiche e a confrontarsi tra loro nelle diverse categorie.

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? Punti chiave Come hanno gestito i velisti la sospensione causata dalla bora?. Chi sono i giovani talenti che hanno dominato la classe Dragoon?. Perché la club house è diventata il centro della formazione FIV?. Come ha fatto il volontariato a garantire il successo dell'evento?.? In Breve Hobie 16 vede vincitori Alessandro Cesarini, Leonardo Fiorito, Valerio Tomassi, Sofia Masi ed Edoardo Truglia.. Classe Hobie 14 vede al secondo posto Matteo Corsini e al terzo Sergio Scardaoni.. Dragoon vede il successo di Ludovica Ricciardi, Asia Asfalti, Gino Bettini e Massimiliano Sacchetti.. La Congrega Velisti ha ospitato esami per diploma istruttore FIV presso la propria club house.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cesenatico, Giacomo Fracaroli trionfa nell’Hobie 14 tra le onde Notizie correlate Cesanella trionfa a Cesenatico: pioggia di podi per le ginnaste? Cosa scoprirai Chi sono le atlete che hanno dominato le classifiche generali? Come influisce il supporto delle famiglie sul successo delle... Leggi anche: Cesenatico trionfa: 1.500 atleti e il debutto storico dell’Airone