Cerved atteso calo fatturati imprese italiane fino al 2027

Secondo le previsioni di Cerved, i fatturati delle imprese italiane potrebbero diminuire fino al 2027. Le stime indicano una riduzione progressiva, in un contesto segnato dall'intensificarsi delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e dai rischi collegati a vari fattori internazionali. La situazione economica si mantiene complessa e in evoluzione, con effetti che si riflettono sui bilanci delle aziende italiane.

(Adnkronos) – L’acuirsi delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, dei rischi legati alla stabilità dei mercati energetici e delle catene di fornitura globali porta Cerved a rivedere, nell’edizione di aprile del Cerved industry forecast, le stime sull’andamento del biennio 2026-2027 dei settori produttivi italiani. Pur con impatti diversi sui comparti, nel confronto fra 2027 e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. Manageritalia, +8,1% donne dirigenti nell’ultimo anno, dal 2008 raddoppiate in gestione.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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