Centoquattro meraviglie dall’alto | il viaggio fotografico di Michele Camiscia

Il fotografo Michele Camiscia ha realizzato un progetto che mostra centoquattro scorci della provincia di Chieti catturati dall’alto. Le immagini evidenziano paesaggi e luoghi della regione, con un punto di vista che mette in risalto dettagli spesso poco notati. Il suo lavoro si concentra su diverse località, offrendo una panoramica unica del territorio abruzzese attraverso fotografie aeree.

Centoquattro meraviglie dall’alto: il fotografo Michele Camiscia racconta la provincia di Chieti come non l’avete mai vista!Un viaggio tra cielo e terra per riscoprire la bellezza del territorio abruzzese, un comune alla volta.C’è un numero che, nel linguaggio comune, è associato a un diritto. Ma.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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