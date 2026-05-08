Cena con delitto Una questione di cuore il 14 maggio a Lecce

Il 14 maggio a Lecce si terrà un evento di Cena con Delitto intitolato “Una questione di cuore”. L’appuntamento si svolgerà presso Officine Birrai e sarà organizzato da Improvvisart, che porta nuovamente sul palco questa forma di intrattenimento teatrale interattivo. I partecipanti avranno modo di vivere un’esperienza che combina il mistero di un giallo con un momento conviviale.

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LECCE - Improvvisart torna sulla scena del crimine di Officine Birrai a Lecce con un nuovo appuntamento di Cena con Delitto: “Una questione di cuore”.?Denaro, ambizione e amore: tre forze potenti, tre motori invisibili che guidano le scelte e i destini dei protagonisti di questa storia.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Il delitto è servito: cena con delitto al Teatro dei Lazzari FeliciSabato 14 marzo alle ore 21:00 il Teatro dei Lazzari Felici di Napoli ospita un nuovo appuntamento con il mistero e il divertimento: “Il Delitto è... Cena con delitto "Una danza mortale", presso Tenuta la Badessa a SquinzanoImprovvisart arriva sulla scena del crimine di Tenuta La Badessa di Squinzano con la Cena con Delitto “Una danza mortale”, un racconto avvolgente... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Simone Tempia - Gran Galà con delitto Recensione; Cena con Delitto Una questione di cuore - Eventi nel Salento - Lecce; Arriva il Merlata Food Parade: un viaggio del mondo attraverso il cibo (e c’è anche una cena col delitto); Nutrire l’immaginazione prima del palato, ecco perché Genova ha bisogno di un teatro con cucina come Empiria. EVENTO - L'avanspettacolo della morte - Cena con delitto al Teatro Lazzari FeliciIl suggestivo spazio del Teatro dei Lazzari Felici (via S. Maria dell’Aiuto 17, nel cuore del centro storico di Napoli) ospita sabato 9 maggio 2026 alle ore 21:00 un evento imperdibile: L'avanspettac ... napolimagazine.com Arriva il Merlata Food Parade: un viaggio del mondo attraverso il cibo (e c’è anche una cena col delitto)Il Merlata Bloom di Milano apre le porte al pubblico dal 15 al 22 maggio con un ricco calendario di iniziative dedicate a tutte le sfaccettature dell’arte culinaria. Dalla musica agli incontri con gli ... ilgiorno.it La mia cena di stasera che dite vi piace - facebook.com facebook Calipso jazz country gospel, cena spettacolo al Salotto Belvedere di Bracciano ift.tt/aUuG16V x.com