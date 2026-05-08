Cella a fuoco e detenuto sequestrato | Ennesimi gravi episodi in carcere

Nuovi episodi di disordini hanno coinvolto la casa di reclusione di Orvieto, dove si sono verificati un incendio in una cella e la sospensione di un detenuto. La situazione si ripete ormai con cadenza quasi settimanale, creando tensioni e preoccupazioni all’interno dell’istituto penitenziario. Le autorità sono intervenute per gestire l’emergenza e contenere le conseguenze di questi episodi che continuano a mettere in discussione la sicurezza della struttura.

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Ennesimi gravi disordini nella casa di reclusione di Orvieto, teatro ormai quasi settimanale di eventi critici che mettono a rischio la sicurezza dell’intero istituto. A denunciarlo con forza è Fabrizio Bonino, segretario nazionale per l’Umbria del Sappe, Sindacato autonomo di polizia.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Fiamme in cella, detenuto condannato per dato fuoco alle suppellettili del carcereAppicca il fuoco alle suppellettili della cella in cui era detenuto, provocando un incendio che ha messo a rischio l'intera struttura carceraria e... Detenuto dà fuoco alla cella, agenti intossicati al carcere di Brescia. Il sindacato: “Mancano esperti e risorse”Un detenuto ha appiccato il fuoco all'interno della propria cella nel carcere di Canton Mombello di Brescia, intossicati alcuni agenti. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Cella a fuoco e detenuto sequestrato: Ennesimi gravi episodi in carcere; Fiamme in cella, detenuto condannato per dato fuoco alle suppellettili del carcere; Principio di incendio nel carcere di Marassi; Detenuto ‘sequestrato’ da altri reclusi e fuoco in cella, disordini nel carcere di Orvieto -. Appicca il fuoco in cella a Marino del Tronto: detenuto all’ospedaleASCOLI Ancora un grave episodio di violenza all’interno del carcere di Marino del Tronto. Ieri, un detenuto ristretto nella sezione Atsm ha incendiato la propria cella, mettendo a rischio la sicurezza ... corriereadriatico.it Fiamme in cella, detenuto condannato per dato fuoco alle suppellettili del carcereAppicca il fuoco alle suppellettili della cella in cui era detenuto, provocando un incendio che ha messo a rischio l'intera struttura carceraria e l'incolumità delle persone presenti, compresa la sua ... perugiatoday.it Il biglietto è emerso nel processo di un suo compagno di cella che disse di averlo trovato nel 2019, ma non è certa la sua autenticità facebook