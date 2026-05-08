Cedri di Rione Parco l’appello di Legambiente | La sicurezza va dimostrata

Legambiente ha lanciato un appello riguardo alla situazione dei cedri nel quartiere Rione Parco di Avellino, dove si è annunciato un imminente abbattimento di alcuni alberi di grande valore. La notizia è stata diffusa dalla Feder, che ha comunicato ufficialmente la decisione di intervenire con l’abbattimento. La questione ha suscitato attenzione tra i residenti e le associazioni, che chiedono che siano fornite prove concrete sulla necessità di tale intervento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tempo di lettura: 3 minuti La notizia dell’abbattimento imminente di alcuni importanti cedri nel quartiere Rione Parco di Avellino, annunciata in pompa magna dalla Feder.Casa, riaccende un tema che Legambiente Avellino segue con attenzione: il rapporto tra sicurezza, verde urbano e corretta gestione del patrimonio arboreo nelle nostre città. Legambiente Avellino comprende il timore dei residenti per degli alberi che negli anni non sono stati, evidentemente, manutenuti in modo corretto. Tuttavia, questo non autorizza a puntare su facili abbattimenti come soluzione radicale al problema. Un albero alto non è necessariamente pericoloso La valutazione della stabilità e della pericolosità di un albero è una materia tecnica e scientifica, che non può essere ridotta all’aspetto visivo o alle dimensioni della pianta.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cedri di Rione Parco, l’appello di Legambiente: “La sicurezza va dimostrata” Notizie correlate Rione Parco, alberi e verde urbano: Legambiente Avellino chiede trasparenza, manutenzione e prove di trazioneLa notizia dell’abbattimento imminente di alcuni importanti cedri nel quartiere Rione Parco di Avellino, annunciata in pompa magna dalla Feder. L'appello della consigliera Artese: "Il parco nord va salvato e tutelato"La consigliera comunale Caterina Artese pone alcune riflessioni riguardanti l'area del parco nord di Pescara e la sua tutela Il parco nord di Pescara...