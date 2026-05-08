C' è una persona che sta mappando tutti i campi da basket di Milano registrando il loro battito

I soggetti sono sempre gli stessi: i campetti da basket. Cambia il contesto circostante, cambiano le condizioni dei playgraound. Quello che rimane fisso sono le quattro inquadrature, sempre dalle stesse angolazioni. Perché le fotografie su quello che vuole diventare l’atlante dei campi da basket.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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