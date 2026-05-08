C' è un piccolo lupo tra i rifiuti del centro riciclaggio

Nel centro riciclaggio di una provincia italiana è stato trovato un cucciolo di lupo tra i rifiuti. La scoperta, riportata nel report sui grandi carnivori dell’anno precedente, ha attirato l’attenzione per la sua natura insolita. Il piccolo esemplare è stato recuperato e messo in sicurezza, mentre le autorità si sono occupate di approfondire le circostanze del ritrovamento. La vicenda ha suscitato curiosità e preoccupazioni nella comunità locale.

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Una vicenda decisamente inconsueta e particolare quella che ha riguardato un cucciolo di lupo e che è stata riportata nel report dei grandi carnivori della provincia di Bolzano relativo all’anno passato. I fatti risalgono al settembre 2025, il 22 per l’esattezza, quando un lupacchiotto maschio di.🔗 Leggi su Trentotoday.it Punched the husband at her wedding and fled, only to find the CEO who loves her in the car! Notizie correlate Centro di riciclaggio in fiamme: vigili del fuoco in azione per oreComplesse le operazioni di spegnimento del rogo che, secondo le prime informazioni, hanno interessato un deposito di batterie Le fiamme che divampano... Castione: avvistato un lupo nelle vicinanze del centro abitatoNei giorni scorsi un lupo è stato avvistato nei pressi del centro abitato di Castione Andevenno: a darne notizia, attraverso il proprio profilo... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: ??La scoperta curiosa: c'è un piccolo lupo tra i rifiuti del centro riciclaggio; L'intervista: Ecco perché, secondo il biologo Andrea Moser il lupo cattivo è un mito | blue News; Grazie, Osso; In ricordo di Osso. Dai grandi pastori al piccolo Chihuahua, un nuovo studio svela quanto lupo c’è nei cani di oggiUn nuovo studio svela che nei cani moderni la percentuale di DNA lupino è molto più alta di quanto pensassimo, persino in razze insospettabili come il Chihuahua Per quanto cane e lupo oggi sembrino, ... fanpage.it Sembra un lupo, ma cammina al guinzaglio in città. L'ululato di questo cane sorprende tuttiNonostante l’aspetto di un lupo disceso da antiche foreste, la creatura nel video è un cane. Un Blue Bay Shepherd per essere precisi, geneticamente selezionato per unire la bellezza ancestrale al ... lastampa.it Un piccolo lupo, dallo sguardo curioso e ancora pieno di innocenza, è stato recuperato ieri mattina nelle campagne di Martina Franca e consegnato al CRAS, il Centro Recupero Animali Selvatici di... - facebook.com facebook