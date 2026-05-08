C' è un lupo in tangenziale e scatta subito la caccia

Nella città di Brescia si è verificato un avvistamento di un animale che sembra un lupo, provocando immediatamente l’avvio di una caccia. La presenza dell’animale ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali, che hanno immediatamente attivato le procedure del caso. L’episodio si inserisce in un quadro più ampio di incontri tra lupi e aree urbane, che coinvolge diverse regioni italiane.

Che non si dica che la questione dei lupi nelle città riguarda solo il Trentino. Testimonianza chiara è quanto accaduto nella vicina provincia di Brescia: anzi, proprio nel capoluogo, dove è stato avvistato quello che a tutti gli effetti sembra un lupo, lasciando senza parola – e con una giusta.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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"Persino un uomo puro di cuore, che dice le sue preghiere ogni sera, può diventare un lupo, quando l'erba luparia è in fiore e la luna splende leggera. O bramare il sangue di un altro quando il sole scende e il suo corpo il volo prende." Ieri, assieme a "La M - facebook.com facebook

Avvistato un animale in Tangenziale Sud: si pensa sia un lupo x.com