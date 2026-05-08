Cavarzano Rock d’estate Sport e tortelli

Da lanazione.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cavarzano, l’estate si anima con un calendario di eventi vario e articolato, promosso dalla pro loco locale. Tra sport, musica e tradizioni gastronomiche, le iniziative spaziano dai tornei sportivi alle serate di musica dal vivo, passando anche per le degustazioni di tortelli. La programmazione include diverse attività pensate per coinvolgere residenti e visitatori, offrendo un’occasione di svago e di riscoperta delle tradizioni del luogo.

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Un ricchissimo programma di eventi attende i visitatori a Cavarzano questa estate. La pro loco del paese ha pubblicato il programma di iniziative che unisce tradizione e novità. Si parte il 24 maggio con il "43° Giro dei due bacini" organizzato da Ciclistica Viaccia con la pro loco; il 31 torna un classico, ovvero la Sagra del Tortello, a partire dalle 12 (senza prenotazione) per mangiare taglieri, panini e dolci. Giugno si apre con la Festa alla Croce dell’Alpe, nel centenario dell’installazione, con pranzo e musica dopo la santa messa; il 28 giugno ci sarà il "4° Raduno del moto tortello", con giro in moto e pranzo a base di tortelli di patate.🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Cavarzano. Rock d’estate. Sport e tortelli

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