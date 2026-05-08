Cava de’ Tirreni torna Aspettando la San Lorenzo… con le Scuole

Lunedì 11 maggio 2026, lo stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni ospiterà l’evento “Aspettando la San Lorenzo… con le Scuole”. Si tratta di una festa dedicata ai giovani che anticipa la 64ª edizione della Podistica Internazionale San Lorenzo, prevista per domenica 27 settembre dello stesso anno. La manifestazione coinvolgerà le scuole della zona e prevede diverse attività sportive e ricreative.

Lunedì 11 maggio 2026 lo stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni ospiterà “ Aspettando la San Lorenzo. con le Scuole ”, la grande festa giovanile che anticipa la 64ª edizione della Podistica Internazionale San Lorenzo, in programma domenica 27 settembre 2026. La manifestazione, voluta dall’Amministrazione comunale metelliana e organizzata dall’A.S.D. “Mario Canonico S. Lorenzo”, in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano di Cava de’ Tirreni, coinvolgerà tantissimi bambini e ragazzi degli istituti scolastici cavesi. Il primo appuntamento è fissato alle ore 9.00 con la 22ª edizione di “Aspettando la San Lorenzo”, riservata agli studenti delle Scuole Secondarie di primo grado.🔗 Leggi su Zon.it

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