Cattolica Eraclea il Movimento 5 Stelle sbarca in Consiglio | giura l’attivista Marikò Cammalleri

A Cattolica Eraclea, il Consiglio comunale ha accolto ufficialmente un nuovo membro, Maria Concetta Cammalleri, nota come “Marikò”. Si tratta di un’attivista del Movimento 5 Stelle che ha prestato giuramento durante la seduta consiliare. La sua presenza segna un cambiamento nella composizione dell’assemblea locale, introducendo un rappresentante del partito nel ruolo di consigliere.

Il Consiglio comunale di Cattolica Eraclea ha vissuto un passaggio politico significativo. E lo ha fatto con l'ingresso ufficiale di Maria Concetta Cammalleri, nota come “Marikò”. Si tratta di un momento di svolta per la comunità locale, poiché per la prima volta il Movimento 5 Stelle conquista.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Notizie correlate

Leggi anche: Donna cade dalle scale e muore, tragedia a Cattolica Eraclea

Movimento 5 Stelle, presentata la lista: i 31 nomi in corsa per il Consiglio comunale di AvellinoAvellino — Anche il Movimento 5 Stelle ha depositato la propria lista per le elezioni comunali di Avellino.