Catanzaro-Bari | probabili formazioni e dove vederla in tv
Domani si gioca l'ultima partita della stagione regolare di Serie B tra le squadre di Catanzaro e Bari. La sfida durerà novanta minuti e determinerà le posizioni finali in classifica. Le probabili formazioni sono state annunciate e la partita sarà trasmessa in diretta televisiva. I tifosi stanno seguendo con attenzione gli ultimi aggiornamenti prima del fischio d'inizio.
Novanta minuti per conoscere il proprio destino. È tutto pronto per l'ultima giornata della stagione regolare di Serie B. Il Bari ci arriva con 37 punti, il fiato corto e una classifica che lo vede al quartultimo posto, ancora a rischio retrocessione. L'avversario di turno è il Catanzaro in un.🔗 Leggi su Baritoday.it
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