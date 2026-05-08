Catanzaro-Bari | per i pugliesi rischio retrocessione o playout nel giorno di festa per il patrono Calcio serie B ultima giornata della stagione regolare | pochissime possibilità di salvezza diretta
Nell’ultima giornata della stagione regolare di Serie B, tutte le partite si giocano alle 20:30. Tra queste, spicca il match tra Catanzaro e Bari, che per la squadra pugliese rappresenta una sfida decisiva in vista della retrocessione o dei playout. La partita si svolge nel giorno dedicato al patrono, e le possibilità di salvezza diretta sono poche. Sono in programma in totale dieci incontri.
Si giocano tutte alle 20,30: Fra le dieci partite dell’ultima giornat nel campionato di calcio di serie B figura Catanzaro-Bari che per i pugliesi significa retrocessione o playout. I pugliesi sono ora a quota 37 punti in classifica e non hanno quasi nessuna possibilità di salvezza diretta. In sestultima posizione si trovano infatti, con 40 punti, Empoli e Südtirol teoricamente raggiungibili dal Bari che però è in svantaggio con entrambe in classifica avulsa. Al massimo potrebbe incontrarne una ai playout oppure proprio la Virtus Entella che ha 39 punti. Il Venezia, con il pareggio 2-2 a La Spezia, è promosso in serie A dove torna dopo quattro anni.🔗 Leggi su Noinotizie.it
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